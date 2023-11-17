Українці можуть отримати нові види допомоги, хто і як саме розповіли в Мінсоцполітики.

Так, в Мінсоцполітики повідомили про започаткування нової послуги, націленої на формування життєстійкості, пише Politeka.net.

«Її оплачує держава», - підкреслили в Мінсоцполітики.

Зазначається, що зараз всі відчувають стрес, і він виснажує. Ця соціальна послуга спрямована на те, щоб посилити психоемоційну стійкість і зменшити рівень стресу.

В межах соціальної послуги з формування життєстійкості працюватиме координатор волонтерських ініціатив, щоб об'єднати активності в громаді й забезпечити найефективніше використання ресурсу.

«А також будуть фахівці, що допомагають родинам з дітьми», - зазначили в Мінсоцполітики.

Також започаткована ще одна соціальна послуга - соціального відновлення ветеранів та їхніх родин.

Як саме буде працювати цей вид соціальної послуги - сім'я 10 днів проходить соціальне відновлення під супроводом соціальних працівників, психологів та соціальних педагогів, які допомагають родині відновити емоційний зв'язок.

В Мінсоцполітики підкреслили, що наразі ця соціальна послуга не фінансується с центрального бюджету. Представників громад закликали розвивати цю послугу для своїх мешканців.

Крім того, стало відомо про ще один вид соціальної допомоги – йде робота над проєктом постанови, яка дозволить виділяти з гуманітарного рахунку кошти для будівництва житла для прийомних сімей.

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