Як повідомляє Politeka.net з посиланням нам МВС, дві ракети влучили по території лікарні міста Селидове близько 23:30.

«Пошкоджено 2 будівлі медзакладу, 6 цивільних людей отримали поранення. Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають», - повідомили в МВС.

Але на цьому ворог не зупинився. За кілька хвилин після цієї атаки російські загарбники завдали ще два ракетні удари по шахті.

На жаль, один працівник підприємства загинув.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач.

«39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню», - повідомили в МВС.

Додамо, згідно з даними повітряних сил України, у ніч на 21 листопада рашисти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

Крім того окупантами було випущено 4 зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування «Іскандер-К» з району Джанкой (Крим).

Захисникам неба над Україною вдалося знищити 9 ворожих «Shahed-131/136» та одну ракету «Іскандер-К».

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Під ударом опинилася Харківщина - окупанти атакували сьогодні вранці, вбив молодого чоловіка.

"За уточненими даними, сьогодні вранці внаслідок обстрілу смт Козача Лопань було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа.

Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 29-річного цивільного чоловіка...", - повідомили про трагедію в Харківській ОДА.

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