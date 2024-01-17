Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, щонайменше 20 цивільних постраждал. Деякі люди у важкому стані.

Так, по Харкову окупанти завдали 2 ракетні удари, 17 людей постраждали.

«Внаслідок удару пошкоджені два десятки багатоповерхових будинків та автомобілів», - повідомили в поліції.

Одна з будівль, яка потрапила під ракетний удар – це недіючий медичний заклад.

Одеса опинилася під атакою дронів – постраждали три людини.

Пошкоджена цивільна житлова інфраструктура. На місці події розгорнуто мобільний пункт обігріву ДСНС, залучені психологи.

Крім того російські військові атакували Херсонщину, Дніпропетровщину та Сумщину. На щастя, минулося без потерпілих.

«Загалом цієї ночі зафіксовано 10 обстрілів по 8 населених пунктах країни», - зазначили в поліції.

Ліквідація наслідків триває, в Мережі з’являютсья всей новій і нові кадри з місць атаки.

Раніше в Повітряних силах ЗС України повідомили, що у ніч на 17 січня противник завдав удару 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської обл.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів».

ОНОВЛЕНО:

У Харкові є загиблий внаслідок нічної ракетної атаки, - поліція.

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