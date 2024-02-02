З’явилися подробиці і фото з місця нових атак по мирним населеним пунктам України.

Російські загарбники не зупиняються ни перед чим, сіючи на українській землі смерть, біль і розруху.

Згідно з оновленими даними Національної поліції України, лише за добу на Донеччині зафіксовано майже 50 руйнувань.

Окупанти били керованими авіабомбами, ракетами, дронами, РСЗВ «Ураган», артилерією й мінометами.

«Ворог накрив вогнем 8 населених пунктів. Пошкоджено 49 цивільних об’єктів - 41 житловий будинок, три навчальних заклади, дитсадок, магазин, підприємство, гараж, господарчу споруду», - розповіли в поліції.

Авдіївку загарбники обстрілювали ракетами та артилерією – поранено одну людину.

На Гірник росія скинула авіабомбу КАБ-500. Двома ракетами С-300 окупанти поцілили по підприємству в Цукуриному.

Веселий Гай зазнав удару з «Ураганів», пошкоджено 6 приватних осель.

«Встановлено, що по школі в Мирнограді, за попередніми даними, росіяни вдарили ракетою (бомбою) «Гром-Е1», - повідомили в поліції.

На опублікованих кадрах можна побачити, зокрема, что внаслідок однієї з атак впачала частина багатоповерхівки.

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