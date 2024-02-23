Під завалами виявлено ще тіла загиблих внаслідок ворожої атаки в Одесі.

Стало відомо про виявлення ще двох тіл під завалами, пише Politeka.net з посиланням на речника голови Одеської обласної військадміністрації Сергія Братчука.

«Всього 3 загиблих внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено. Проводиться розборка та проливка», - повідомив Братчук.

Вночі ворог атакував Одещину ударними дронами типу "Shahed-131/136". В той же час, з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував ракети типу Х-31П і Х-22.

«Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Підрозділами протиповітряної оборони було збито 9 дронів-камікадзе», - повідомляли в Силах оборони півдня України.

Один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси – почалася пожежа.

З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю - вона не постраждала.

Однак, всередині ще перебували люди.

Як з’ясувалося, вони загинули.

"Пошуки припинено. Проводиться розборка та проливка", - повідомив Братчук.

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