Начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” розповів, що чекає на окупантів у разі нападу на Харків.

Як повідомляється, наразі Сили оборони України зміцнюють оборонні рубежі під Харковом. Однак, за даними ЗСУ, достатньо потужних формувань або наступальних груп російських окупантів, спрямованих на повторний наступ на Харків, не спостерігається.

Керівник прес-служби оперативно-стратегічної групи військ «Хортиця» Ілля Євлаш у ході телемарафону заявив, що у разі нападу Росії окупанти не матимуть шансів реалізувати свої плани.

Так, він наголосив, що Сили оборони України готові до будь-якого розвитку подій та уважно стежать за будь-яким переміщенням окупантів уздовж лінії фронту.

Окрім цього, Євлаш також зазначив, що на харківському напрямі з початку повномасштабного вторгнення продовжують зводити укріплення.

Цей безперервний процес передбачає транспортування матеріалів, будівництво блок-постів та зміцнення оборонних рубежів не лише на харківському, а й на лимано-куп'янському напрямі.

"Цей процес відбувається постійно. Звичайно, що постійно необхідно підвозити якісь матеріали, будувати якісь блокпости, оборонні рубежі. Не тільки на цьому напрямку, а й на Лимано-Куп'янському постійно посилюється фортифікація і для цього вживаються всі необхідні заходи", – заявив керівник прес-служби оперативно-стратегічної групи військ «Хортиця».

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