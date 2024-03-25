Експерти запевняють, що часті відключення електроенергії можуть призвести до звички постійно контролювати та заряджати гаджети. Однак така практика може призвести до пошкодження пристроїв.

Повідомляється, що заряджання телефону кілька разів на день не обов'язково шкідливе, якщо все зроблено правильно. Фахівці рекомендують заряджати пристрій потроху протягом дня, а не чекати на його повну розрядку.

Це пов'язано з тим, що сучасні літій-іонні акумулятори, які зазвичай зустрічаються в смартфонах, воліють заряджатися на 5-10% ємності.

Також важливо не допускати повної розрядки акумулятора, оскільки це може призвести до передчасного зношування. Так само зарядка телефону до 100% не ідеальна для стану акумулятора. Щоб продовжити термін служби батареї, рекомендується підтримувати рівень заряду від 30 до 80%.

Крім цього, настійно рекомендується тримати смартфон далеко від прямих сонячних променів, особливо під час заряджання. Ще зведіть до мінімуму використання Інтернету та закрийте фонові процеси, щоб знизити додаткове навантаження на акумулятор.

Замість акумулятора розряджатися до нуля, намагайтеся перезарядити його, коли він досягне приблизно 15-20%. Якщо заряджання неможливе відразу, увімкніть режим енергозбереження, щоб продовжити термін служби батареї.

Хоча, як правило, краще уникати повної розрядки, іноді дозволяйте акумулятору падати нижче 10%, щоб відкалібрувати його ємність. Однак, не дозволяйте йому повністю сісти до нуля.

Якщо ви зберігаєте смартфон протягом тривалого часу, підтримуйте заряд акумулятора від 50% до 80%. Це допомагає зберегти працездатність батареї під час простою.

Крім цього перевірте наявність проблем з електрикою у вашому будинку, щоб запобігти стрибкам напруги або збої.

Читайте також:

Як перетворити смартфон на пульт від телевізора: проста інструкція

Як збільшити гучність музики на iPhone: секрети, про які не всі знають

Щоб не викинути на смітник: як насправді заряджати телефон від автомобільного прикурювача