Також експерт зазначає, що зібрані сили противника можуть бути використані тільки на одній ділянці області.

Окупанти можуть готувати новий наступ до літа цього року, збираючи угруповання із понад 100 тисяч окупантів. Однак на думку військового експерта, льотчика-інструктора та полковника ЗСУ у запасі Романа Світана, така кількість сил не допоможе їм досягти планів.

На думку експерта, можливо, що росіяни планують вийти на адміністративні кордони кількох областей України. На його думку, спочатку ворог зосередиться на Луганщині, потім прагнутиме до повної окупації Донецької та Запорізької областей, а потім – Херсонської.

Також експерт вказує на те, що зібрані сили противника можуть бути використані лише на Луганщині:

«Тоді вони могли б витіснити нас за річки Оскол і Сіверський Донець. Це дозволить окупувати Луганську область та частину Харківської. Однак для здійснення цього сценарію усі 100 тисяч окупантів мають вижити, жодних втрат» - зауважив експерт.

Аналітик також зауважує, що у окупантів немає ресурсів для закриття фронту на кордоні з Брянською, Курською та Білгородською областями. Можливо, частину зі 100 тисяч окупантів буде розгорнуто саме на цих ділянках.

«Для України така ситуація вигідна, оскільки дозволяє розтягнути фронт і спробувати його розгорнути із заходу на схід (Херсон – Куп'янськ) та з півночі на південь» – ділиться експерт.

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