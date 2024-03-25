Експерт також зауважив, удар був дуже важливим, адже аеродром був перетворений російськими військовими на центр підготовки та базування морської піхоти.

У ніч із 23 на 24 березня в Криму було чути вибухи, ймовірно, спричинені ракетними ударами з боку української авіації. Незважаючи на заяви російської влади про збиті ракети, деякі з них все ж таки досягли мети, про що розповів полковник запасу Збройних сил України та військовий експерт Олег Жданов.

Крім того, українським силам оборони вдалося вразити два кораблі.

«Літаки з українськими ракетами Storm Shadow і Scalp успішно виконані завдання, атакувавши військові об'єкти в Криму, включаючи центри зв'язку Чорноморського флоту. Один із вдалих ударів був завданий нафтобазою в Севастополі, яка в результаті підпалу горітиме кілька днів» - зауважив експерт.

За його словами, на базі було близько двадцяти цистерн, що містять значну кількість палива.

Експерт також зауважив, удар був дуже важливим, адже аеродром Бельбек був перетворений російськими військовими на центр підготовки та базування морської піхоти.

«Цей об'єкт є важливою метою на території Криму і постійно піддаватиметься ударам. На окупованому півострові ще лишається близько 150 подібних військових об'єктів» - зауважив аналітик.

Також раніше він поділився, що чергова атака на російські заводи відіграла важливу роль для посилення позицій України. Нещодавно пролунали гучні вибухи на нафтозаводі та металургійному комбінаті.

«Нафтозавод, що знаходиться неподалік Новокуйбишевська в Самарській області, щорічно переробляє понад 8 мільйонів тонн нафти, що робить його одним з найбільших в Росії. Щодо металургійного комбінату в Білгородській області він був модернізований для відновлення техніки з ефективністю аж до 99%», - зауважив аналітик.

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