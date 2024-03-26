Планувалося, що російські війська перекинуть додаткові сили до Бахмутського району з авдіївського напрямку в середині лютого.

Останнім часом російські війська просунулися на 1,5 кілометра у напрямку Часового Яру. У Росії вже заявили про захоплення населеного пункту Іванівське, проте поки що немає жодних офіційних цього підтверджень, поділився військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

«Окупанти розпочали локалізовану наступальну операцію на Бахмутському напрямку ще у листопаді 2023 року. Метою було захопити території, які ЗСУ звільнили протягом минулого року. Однак росіянам не вдалося досягти значних успіхів, у нас там серйозні зміцнення у формі кільця в районі Часового Яру, і російські сили намагатимуться прорвати їх» - розповів експерт про ситуацію.

За його словами, планувалося, що російські війська перекинуть додаткові сили в район Бахмута з авдіївського спрямування у середині лютого.

Однак можливість використовувати тактичні вразливі місця на захід від Авдіївки спонукала окупантів підтримувати наступ саме на цьому напрямі. Водночас оточення Часового Яру нині малоймовірне.

«Тактичні успіхи російських військ на схід від Часового Яру не створюють умов для оточення населеного пункту, і російським військам, ймовірно, доведеться шукати якихось успіхів на південний схід та північний захід від Часового Яру, перш ніж розпочати оточення населеного пункту» - розповів експерт про можливу ситуацію із просуванням окупантів.

Імовірно, російські військові намагатимуться вибрати тактику поступового охоплення, як це робили раніше.

Останні новини України:

Нова мобілізація та великий наступ окупантів: українців попередили, коли чекати на удар.

ЗСУ мали два слабкі місця: ситуація на фронті радикально змінилася, що зараз відбувається.

Ворог задіяв нову підлу тактику обстрілу: Віталій Кім попередив про загрозу.