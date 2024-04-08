На Авдіївському напрямку не припиняються жорстокі бої, але у ЗСУ помітили чергові зміни, до яких вдаються окупанти.

Згідно з неофіційними даними, окупантам вдалося просунутися ще на 2-3 кілометри на захід від Авдіївки.

Найзначніший прорив фіксується в Первомайському, між Тоненьким і Уманським та у Семенівці, повідомив експерт Bild Юліан Рьопке.

Інститут вивчення війни у зведенні 8 квітня також зазначав, що російські війська нещодавно досягли нових просувань на захід від Авдіївки. Кадри геолокації свідчать, що війська РФ пройшли на північний захід від Первомайського.

Однак, не дивлячись на деякі успіхи, окупанти все частіше відмовляються від участі у штурмах на Авдіївському напрямку.

Про це повідомив командир відділення 24-го ШБ «Айдар», молодший сержант, автор телеграм-каналу «Говорять снайпер» Станіслав Бунятов.

За його словами все частіше новоприбулі на напрямок росіяни йдуть у відмову після першого бою, звісно якщо залишаються живі.

«На загальну картину бойових дій це не впливає, але деяких все ж змушує відмовлятися виконувати БР ще до першого виходу», - розповів боєць.

Тому російські командири почали забороняти «бувалим» жити разом з новачками.

Додамо, що очікується, що росіяни у травні-червні посилять наступ і спробують піти на Покровськ.

"Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни й на початку літа, особливо в районі Донбасу. Вони трохи просунуться в бік Часового Яру, підуть у бік міста Покровська, стратегічного напрямку на Покровськ", - повідомляв начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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