Як повідомили в МВС України, кількість жертв атаки на Костянтинівку зросла до трьох.
«Рятувальники деблокували тіла 2 загиблих людей (жінки 1981 року народження та дитини 2011 року народження)», - йдеться у повідомленні МВС.
Учора рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1964 р.н. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару завершені.
На опублікованих з місця трагедії кадрах можна побачити, що російська бомба перетворила будинок, в якому жили люди, на руїни.
Внаслідок цієї атаки були пошкоджені й інші приватні будинки, багатоповерхові будинки, заклад освіти, газогін, лінія електромережі ДТЕК.
В Мережі з'явилися кадри, які були відзняті в перші хвилини після авіаудару.
Останні новини України:
Його важливість у війні колосальна: воїн ЗСУ повідомив, чи зайшли росіяни у Часів Яр.
Життя подружжя обірвалося в одну мить: прямо на очах у родички.