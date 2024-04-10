Як повідомили в МВС України, кількість жертв атаки на Костянтинівку зросла до трьох.

«Рятувальники деблокували тіла 2 загиблих людей (жінки 1981 року народження та дитини 2011 року народження)», - йдеться у повідомленні МВС.

Учора рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1964 р.н. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару завершені.

На опублікованих з місця трагедії кадрах можна побачити, що російська бомба перетворила будинок, в якому жили люди, на руїни.

Внаслідок цієї атаки були пошкоджені й інші приватні будинки, багатоповерхові будинки, заклад освіти, газогін, лінія електромережі ДТЕК.

В Мережі з'явилися кадри, які були відзняті в перші хвилини після авіаудару.

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