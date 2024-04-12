Кількість загиблих в Україні внаслідок нових атак з боку російських загарбників продовжує зростати.

Так, зросла кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині 10 квітня. Як повідомили в Офісі Генпрокурора України, у лікарні помер 56-річний чоловік. Таким чином кількість жертв атаки сягнула 6.

Того дня ворог атакував Одещину ракетами та дронами, б’ючи по об’єктах цивільної, енергетичної, транспортної інфраструктури.

Серед загиблих – дівчинка, якій було всього 10 років. Ще чотирнадцятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

«Щирі співчуття»,

«Помстимося»,

«Нелюди, хай горять у пеклi всi, до 7 колiна!»,

«Одесити, дорогенькі сумуємо разом з вами, серце розривається від сліз і горя…», - пишуть користувачі соцмереж, коментуючи трагічні наслідки нових атак.

Також збільшилася кільксть жертв внаслідок ракетного удару по Миколаєву.

Сьогодні, 12 квітня, стало відомо, що в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок обстрілу 11 квітня отримав важкі поранення.

Нагадаємо, удень, 11 квітня, близько 12:00 місто зазнало ракетної атаки - ворог атакував промислове підприємство балістичною ракетою.

Спочатку повідомлялось, що загинуло чотири людини, але на даний момент кількість жертв вже 5. Поранень зазнало шестеро людей, серед них одна дівчинка-підліток, яка не потребувала госпіталізації.

Під удар потрапили житлові будинки і цивільні автомобілі. Відомо, що одному із загиблих було всього 18 років.

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