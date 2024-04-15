Окупанти здійснили новий ракетний удар, пише Politeka.net. Під ворожу атаку потрапило місто Слов’янськ.
«Близько 7:00 місто обстріляли. Ракета. Влучання у центральну частину, вул. Поштова. Пошкоджені багатоповерхівки», - повідомив МВА Вадим Лях.
За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.
На опублікаованих кадрах можна побачити, що після влучання в багатоповерхівках вилетеліти шибки, понівечені балкони.
«Господи, врятуй і збережи людей! Просто жах!»,
«Тримайся, рідненький Донбас», - пишуть користувачі соцмереж, коментуючи новий злочин загарбників.
Додамо, за останню добу 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки в Очеретиному.
Красногорівка зазнала авіаудару, під артобстрілами Катеринівка і Єлизаветівка. Під ракетний удар потрапили околиці Покровська.
У Лиманській громаді обстріляні Ямполівка і Терни. Під вогнем — села Костянтинівської громади.
У Торецьку пошкоджено 2 будинки та інфраструктурний об'єкт, у Щербинівці — 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 14 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 2 будинки і 2 нежитлові споруди.
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