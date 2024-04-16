Населені пункти Харківщини ворог обстрілює з авіації, артилерії та мінометів.

Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні мешканці, зруйновані приватні будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Під ворожу атаку, зокрема, потрапило село Лук’янці. Як повідомили в поліції Харківської області, окупанти завдали удару керованою авіабомбою по навчальному закладу Липецької громади. Будівля ліцею зруйнована, пошкоджені прилеглі приватні домоволодіння.

«Внаслідок варварського обстрілу загинуло двоє цивільних чоловіків 63 та 65 років. Постраждали четверо громадян: два чоловіки 38 та 65 років і дві жінки 63 та 65 років. Всі цивільні. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили в лікарню», - розповіли поліцейські.

Загалом минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Стрілеча та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Лук’янці, Волохівка.

Тим часом військові експерти попереджають, що наступ Росії може стати успішним через відсутність допомоги Україні від США. За прогнозами, великий наступ ворога очікується наприкінці травня або на початку червня.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ймовірно, цей наступ буде "катастрофічно складним" без військової допомоги від Заходу. Війська РФ зосереджують зусилля на захід від Бахмута в напрямку Часового Яру, користуються дефіцитом українських матеріальних засобів, і, на жаль, ситуація може ще погіршитися.

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