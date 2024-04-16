Нещастя сталося в Рокитнянській громаді, що на Білоцерківщині, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Київщини.
Там двоє чоловіків виконували роботи по бурінню свердловини.
«Робітники працювали під час дощу, коли саморобна металева конструкція, за допомогою якої проводились роботи, знаходилась над лінією електромережі», - повідомили в поліції обставини трагедії.
В цей момент по металевій установці, на якій знаходились чоловіки, пройшов електричний струм.
«Внаслідок удару струмом, на жаль, один з них – 69-річний чоловік помер на місці», - розповіли поліцейські. Інший працівник не постраждав.
Правоохоронці Київщини закликають громадян бути обережними, триматися осторонь електрообладнання та ліній електропередач у дощову погоду!
Додамо, у Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях через негоду повалило дерева.
Внаслідок погіршення погодних умов було знеструмлено 130 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях.
Найбільша кількість знеструмлених населених пунктів у Дніпропетровській області - 101.
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