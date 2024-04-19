Жахливі вибухи прогриміли в низці українських міст, російськи загарбники атакують ракетами і «Шахедами».

В Одесі, Дніпрі, та Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

На даний момент відомо, що в центрі Дніпра постраждав житловий будинок, спалахнула сильна пожежа, частково зруйнований верхній поверх.

Під завлами є люди. Очевидці повідомляють, що мешканці будинку кличуть на допомогу, деякі заблоковані .

Зберігається загроза балістики для всієї області.

«Дніпро під ракетним обстрілом. Наші захисники неба працюють. Перебувайте у безпечних місцях до кінця повітряної тривоги», - повідомили в Дніпровській ОВА.

Тим часом Повітряні Сили повідомляють про рух БпЛА:"Шахеди" на Полтавщині, в районі Кременчука, а також "Шахеди" з Харківщини - на Дніпропетровщину, курсом на Павлоград!

Крім того, за даними моніторингових груп відбувся зліт МіГ-31К.

Цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал", які не збиваються у більшості регіонів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НАТО працює, щоб поставити Україні більше систем ППО.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Альянс веде перемовини з "деякими конкретними країнами".

"Ми зібрали дані про різні системи протиповітряної оборони, які ми маємо в НАТО, і зосередилися на системах Patriot. І ми працюємо з союзниками над тим, щоб вони передислокували частину своїх систем в Україну", – зазначив Столтенберг.

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