Кількість травмованих внаслідок ракетного удару з боку російських окупантів по Дніпру продовжує зростати.

На даний момент відомо, що постраждало дев’ятеро людей, пише Politeka.net.

«Самісінький центр міста!!! Цивільні люди. Постраждалих вже девʼять», - повідомив мер міста Борис Філатов, додавши, що Україна воює з виродками, що не мають жодних рис людяності.

Раніше у Дніпровській ОВА повідомили, що внаслідок атаки в місті палає п'ятиповерхівка:

«Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди».

Очевидці з місця удару повідомляють, що чутно крики людей. Вогонь охопив вже майже весь будинок

"Рятувальники та медики зʼїжджаються до місця трагедії. Там справжнє пекло. Евакуація людей з будинку триває", - повідомляє паблік "Дніпро Оперативний".

Мешканців міста попереджають, що через обмеження руху в районі ураження всі маршрути громадського транспорту курсують без заїзду до площі Вокзальна.

Крім того, На залізничному вокзалі Дніпра прибуття та відправка поїздів затримується. Висадка та посадка не відбувається.

У свою чергу Повітряні сили ЗС України попереджають, що в областях, де оголошена повітряна тривога залишається загроза застосування ударних БпЛА.

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У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених.

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