Страшний випадок стався на парковці в Миколаєві, з’явилися фото з місця трагедії.

Як повідомляє Politeka.net, ДБР встановлює обставини вибухів у Миколаєві.

Внаслідок трагедії загинуло двоє військових та травмувалось п’ятеро рятувальників.

За попередньою інформацією, в Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація. Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху.

Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух – під удар потрапили рятувальники, що приїхали на виклик.

Внаслідок цього вибуху постраждали п’ять вогнеборців.

Додамо, в ДСНС України також повідомили про наслядки ракетного удару по місту Сміла Черкаської області.

Ворог атакував мирне місто сьогодні зранку, 25 квітня. За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідніх багатоповерхівках.

За допомогою до медиків звернулись 6 жителів. Від госпіталізації вони відмовились.

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