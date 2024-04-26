Росіяни не зупиняються ні перед чим, абои вбити і покалічити якнайбільше людей, зруйнувати і перетворити на попіл житлові квартали і цілі міста.

Так, згідно з офіційними даними, росіяни за добу вбили п’ятьох мешканців Донеччини, ще 8 людей зазнали поранень

Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Красногорівка, селища Гостре, Курахівка, Очеретине, Удачне, села Карлівка, Острівське.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 10 цивільних об’єктів - 8 житлових будинків, критичну інфраструктуру.

Удачне окупанти атакували ракетою із ОТРК «Іскандер-М», вбивши трьох цивільних осіб. Четверо мирних жителів були поранені. Пошкоджено контактну мережу.

Внаслідок артилерійських обстрілів загинула людина в Очеретиному, ще одна людина стала жертвою російських окупантів в Курахівці. Пошкоджені приватні оселі.

У Красногорівці травмовано трьох мешканців, два приватних будинки зазнали руйнувань.

Є поранений у Гірнику, пошкоджено три домівки.

Удар керованою авіабомбою «КАБ-250» окупанти завдали по багатоквартирному будинку в Костянтинівці. Але, на щастя, бомба не розірвалась.

Сапери її знешкодили.

Додамо, що під безжальним вогнем ворога залишаєтсья і Херсон. Російські військові вчора двічі обстріляли дитячий садочок у центрі міста.

Через атаку пошкоджено покрівлю садочка. Також пошкоджено й багатоповерховий будинок, котрий знаходиться поруч.

Як повідомляє ОВА, загиблих та поранених немає.

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