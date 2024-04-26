Так, згідно з офіційними даними, росіяни за добу вбили п’ятьох мешканців Донеччини, ще 8 людей зазнали поранень
Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Красногорівка, селища Гостре, Курахівка, Очеретине, Удачне, села Карлівка, Острівське.
Внаслідок обстрілів пошкоджено 10 цивільних об’єктів - 8 житлових будинків, критичну інфраструктуру.
Удачне окупанти атакували ракетою із ОТРК «Іскандер-М», вбивши трьох цивільних осіб. Четверо мирних жителів були поранені. Пошкоджено контактну мережу.
Внаслідок артилерійських обстрілів загинула людина в Очеретиному, ще одна людина стала жертвою російських окупантів в Курахівці. Пошкоджені приватні оселі.
У Красногорівці травмовано трьох мешканців, два приватних будинки зазнали руйнувань.
Є поранений у Гірнику, пошкоджено три домівки.
Удар керованою авіабомбою «КАБ-250» окупанти завдали по багатоквартирному будинку в Костянтинівці. Але, на щастя, бомба не розірвалась.
Сапери її знешкодили.
Додамо, що під безжальним вогнем ворога залишаєтсья і Херсон. Російські військові вчора двічі обстріляли дитячий садочок у центрі міста.
Через атаку пошкоджено покрівлю садочка. Також пошкоджено й багатоповерховий будинок, котрий знаходиться поруч.
Як повідомляє ОВА, загиблих та поранених немає.
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