В поліції розповіли про обставини вибуху, який прогримів в одному з районів української столиці, внаслідок якого постраждали люди.

Вибух стався у Святошинському районі Києва, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Києва.

Повідомлення про страшний вибух біля однієї з багатоповерхівок Святошинського району надійшло до поліції вночі.

Встановлено, що причиною вибуху став підрив гранати.

Внаслідок події двоє чоловіків отримали травми та були госпіталізовані до лікарні. Розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

«За вказаним фактом Святошинським управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 - (Незаконне поводження зі зброє юбойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження)», - розповіли в поліції.

Додамо, раніше стало відомо про смертельний вибух в Голосіївському районі Києва.

Він пролунав близько 6-ї години ранку поблизу одного з гаражних кооперативів.

Очевидці викликали правоохоронців. На місце виклику, окрім поліції, прибули вибухотехніки та медики.

На місці НП було виявлено тіло чоловіка з осколковими пораненнями, ймовірно, від гранати.

За даними поліції, загиблим виявився місцевий мешканець 56 років. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 із додатковою кваліфікацією — самогубство.

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