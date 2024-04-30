Ворог вдарив керованими авіабомбами по Харкову, з’явилися кадри з місця.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, сьогодні вранці, 30 квітня, дві авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста.

У Київському районі потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів – у трьох виникла пожежа, зайнялись три легкові автомобілі, пошкоджені ще шість.

У Холодногірському районі ворожа бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях.

Внаслідок нових атак одна людина загинула, є постраждалі.

В ДСНС також опублікувавли фото з місць влучань.

Нагадаємо, 29 квітня о 18:20 окупанти також били КАБами по Харкову, удари в землю зафіксували в Київському районі. У одному з ЖК пошкоджено фасад та скління вікон будинку. Постраждав 42-річний чоловік - його госпіталізували у важкому стані.

КАБ – це керована авіаційна бомба, один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення.

Ворог, на жаль, має широкий арсенал керованих авіабомб.

За словами експертів, керовані авіаційні бомби кріплять до літаків, які мають можливість переносити такі боєприпаси, як ФАБ-250, 500 чи 1500. Тобто це бомбардувальник Су-34, винищувач Су-35 і так далі.

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Загиблий — 24-річний цивільний чоловік, працював на підприємстві. Був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Людина загинула внаслідок уламкового поранення.

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