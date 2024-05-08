Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві.

Трагедія на станції фунікулеру в Києві, яка приголомшила всю Україну, сталася 7 квітня.

Ввечері того дня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись у вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх.

Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї.

Підліток помер на місці події.

«Затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій», - повідомили в ДБР.

У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 ККУ, яка передбачає довічне позбавлення волі.

Зараз на місці, де сталася трагедія, облаштовано стихійний меморіал - люди несуть квіти, іграшки, запалюють свічки.

Жертвою співробітника УДО став 16-річний Максим Матерухін.

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