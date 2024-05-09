Надзвичайна подія сталася ввечері 8 травня, пише Politeka.net з посиланням на поліцію.
На вулиці Івасюка, як з’ясувалося, вибухнула граната.
Внаслідок вибуху загинув 24-річний місцевий мешканець.
«Інших людей у цей час поруч не було», - повідомили правоохоронці.
Обставини вибуху та походження боєприпасу встановлюються.
Додамо, що раніше поліцейські на Львівщині затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві сусіда. Як встановили правоохоронці, під час побутового конфлікту затриманий завдав своїй жертві більше десяти ударів ножем та втік. За скоєне йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Нагадаємо, що раніше вибух прогримів у центрі Чернигова. Вибух стався у приміщенні банку
Внаслідок вибуху зруйнована будівля та виникла пожежа, також пошкоджені три автомобілі. У Нацполіції повідомили, що травмованих людей внаслідок вибуху немає.
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