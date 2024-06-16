ПриватБанк не зв'язався з ним для пояснення ситуації, а його власні спроби зв'язатися зі службою підтримки не дали результатів.

"ПриватБанк" розірвав договір з українцем, який перебуває за кордоном, звинувативши його в шахрайстві. Інцидент стався після того, як на його карту надійшли численні перекази від різних людей протягом кількох днів. За словами клієнта "ПриватБанк", це були перекази від його друзів та родини, надані як допомога для покриття його потреб, а не оплата за якісь послуги.

Скарга клієнта "ПриватБанк" була розміщена на порталі "Мінфін".

За його словами, "ПриватБанк" не зв'язався з ним для пояснення ситуації, а його власні спроби зв'язатися зі службою підтримки не принесли результатів.

"1-10 червня на мою карту було кілька переказів від друзів та сім'ї. Після цього мою карту блокують, а наступного дня повністю розривають договір, звинувативши у шахрайстві", – йдеться у скарзі клієнта "ПриватБанку".

Клієнт також зазначив, що планував використати кошти з інших своїх карток цього банку для погашення заборгованості за кредитом, проте банк не надав йому такої можливості.

"ПриватБанк не лише розірвав зі мною стосунки та позбавив можливості користуватися його послугами, але й банк вкрав мої гроші з інших рахунків", – повідомив він.

Клієнт "ПриватБанку" стверджує, що працює легально та відкрито, не отримуючи жодних незаконних прибутків. Однак, банк обмежив його обслуговування, що підтвердили в самому ПриватБанку.

У "ПриватБанку" зазначили, що при розірванні ділових відносин клієнтам надається можливість перевести залишки коштів до іншого банку. Причину обмеження обслуговування не вказали, проте наголосили, що діють "виключно в рамках чинного законодавства" та згідно з "нормативно-правовими актами Національного банку України, які регулюють відносини у сфері банківської діяльності".

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