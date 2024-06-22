Жінка, клієнтка "ПриватБанку" зазначила, що це не перший випадок затримок зарплати через "ПриватБанк".

Жінка висловлює незадоволення через повторні затримки у перерахуванні зарплати "ПриватБанком". Вона зазначає, що незважаючи на її звернення до гарячої лінії та підтримки, кошти на картку надходять з опізненням від 5 до 10 днів. Відповідна скарга була опублікована на сайті "Мінфіну" 17 червня.

Клієнтка "ПриватБанк", яка працює вихователькою у дитячому садочку, висловила своє розчарування через повторні затримки у перерахуванні зарплати через "ПриватБанк". Вона зазначила, що бухгалтерія повідомила її про те, що кошти були перераховані ще 10 червня, проте вже пройшов тиждень, а вона не може отримати авансові виплати.

Жінка зазначила, що це не перший випадок затримок зарплати через "ПриватБанк". Вона кілька разів зверталася на гарячу лінію, писала в підтримку та навіть надсилала документи, підтверджуючи перерахування коштів, але гроші на картку надходять зі значними затримками, від 5 до 10 днів.

"Вже тиждень, як не можемо отримати авансові виплати. Я вихователь садочка. Маю не дуже велику зарплатню та двох дітей. Чоловік на війні. А Приват затримує нарахування зароблених грошей… Ганьба цим шахраям", - додала жінка.

"ПриватБанк" прокоментував скаргу жінки, заявивши, що кошти зараховуються на картку відразу після їх отримання від бухгалтерії. У банку також зазначили, що час отримання коштів може варіюватись, оскільки вони надходять не завжди у один і той самий день і час. ПриватБанк виразив бажання ретельно перевірити ситуацію та з'ясувати всі обставини, звернувшись до жінки з приватним повідомленням для подальшого уточнення.

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