ПриватБанк заборонив біженці знімати кошти за кордоном - вона так розлютилась, що пообіцяла не повертатись в Україну.

"ПриватБанк" обмежив можливість українським громадянам знімати готівку за кордоном з їхніх карток. Особливо це стосується випадків, коли жінка щотижня знімала 12,5 тис. гривень. Ймовірно, банк розглядає такі операції як підозрілі і рекомендує пройти верифікацію.

Поскаржилась клієнтка "ПриватБанк" в спеціалізованому форумі Мінфін.

"Коли прокинулася вранці, а там сюрприз, взяла телефон. Там повідомлення, що заблокована можливість знімати готівку, бо не пройшла фотопідтвердження, що я користуюся картою. Звʼязалася зі службою підтримки — через онлайн повідомили, що я не підтвердила, хоча повідомлення такого не було. В телефонному режимі якась, прости господи, Христя сказала, що дійсно, повідомлення не було. Але карту треба перевипустити, бо таке негласне розпорядження – надто часто я знімаю готівку", – поскаржилась клієнтка "ПриватБанк".

Клієнтка "ПриватБанк" не замінила свою картку, але укладала угоду щодо розблокування рахунку. Проте через певний час рахунок знову було заблоковано. Тоді вона заявила, що тепер не має наміру повертатися до України.

В "ПриватБанку" нагадали - українські банки дотримуються вимог фінансового моніторингу і повинні реагувати на всі підозрілі транзакції. Якщо особа щотижня знімає максимально дозволену суму готівки, банк може вважати таку операцію сумнівною і має право пояснити свої дії. Банки в країнах ЄС, зокрема в Польщі, дотримуються також строгих правил моніторингу. Більше того, в багатьох випадках українські банки виявляються технологічно розвинутішими і гнучкішими.

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