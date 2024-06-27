Зараз п'ятеро зловмисників обвинувачують за частину 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро оголосили про підозру п’ятеро членам організованої групи, які зловживали фінансами "Укрзалізниці". Сума підозри становить 17,1 млн гривень, які були призначені на ремонт колійних машин.

Про це детальніше повідомляє НАБУ та САП.

НАБУ та САП повідомили, що у 2021 році колишній директор виробничого структурного підрозділу "Черкаський колійний ремонтно-механічний завод" був звинувачений у формуванні злочинної групи серед нинішніх та колишніх працівників заводу.

Як зазначили у НАБУ, проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності. Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 17,1 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

Зараз п'ятеро зловмисників обвинувачують за частину 5 статті 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Керівника групи затримали. Питання про обрання йому запобіжного заходу наразі вирішується, додали у САП.

Останні новини України:

Нагадаємо, компанія чоловіків тримала у страху ціле місто, деталі від СБУ.

Як повідомляла Politeka, мер великого міста вляпався в корупційний скандал.

Також писала Politeka, в Україні викрили цинічну схему на ремонті укриття.