Графіки стабілізаційних відключень продовжують діяти по всій Україні, але люди скаржаться, що вони не для всіх і не однаково – в «ДТЕК» відповіли на скарги.

Графіки відключень продовжують застосовуватися, наголошують в «ДТЕК».

«На жаль, через регулярні обстріли російських окупантів ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою. Тому за вказівкою Укренерго зараз регулярно застосовуються графіки відключень», - повідомляли в «ДТЕК», звертаючись до споживачів.

У свою чергу українці продовжують скаржитись на «несправедливість» вимкнень.

«Що це вимкнення по 7 годин поспіль?! Де рівномірний розподіл електроенергії?!»,

«Світло вимкнули зранку о 9.30 потім увімкнули о 17.30. Тепер знов вимкнули о 20.02 і аж до 3-ї ночі. Питання, яким чином регулюється графік? По графіку ми повинні були бути без світла з 18 до 22, але на нього всі наплювали і аж до 3-ї ночі вирішили відключити? Холодильники вже не витримують ваших знущань, починають ломатись. Коли буде щось адекватне з графіками?»,

«5 група, Голосіївський район, вчора вимикалась на 4, 4, і 8 годин, і сьогодні на 4, 7 і знов чат-бот пише, що орієнтовно до 1 ночі світла не буде, хоча Укренерго прогнозував більше відключень лише до 23.00, опустимо, що є будинки, які в цей проміжок часу взагалі не вимикались, або не на такий тривалий час.

То коли ж і нашій групі пощастить бути зі світлом більше? Чи ви просто вимикаєте всіх підряд, та пишете всім, що, на жаль, сьогодні не ваш день Мене не цікавлять, чому комусь не вимикають світло, мене цікавить, коли в нас воно буде по справедливості, це просто знущання», - пишуть роздратовані споживачі, зокрема, на сторінці «ДТЕК Київські електромережі» у Facebook.

В «ДТЕК» на звинувачення відповіли. В компанії запевнили, що відключають електроенергію згідно графіка.

«І при цьому намагаємось чергувати лінії, щоб відключення були максимально справедливими. Якщо 2-ій групі сьогодні пощастило бути довше зі світлом, то наступного разу більше світла матиме ваша група. Звісно, якщо не станеться чогось непередбаченого», - повідомив представник «ДТЕК».

Також в компанії наголосили, що інформаційне повідомлення про стабілізаційне відключення надається з врахуванням світло - сірої зони.

«Рекомендуємо орієнтуватися на темно - сіру зону та світло- сіру зону, згідно розпорядження НЕК Укренерго», - порадили в «ДТЕК» українцям.

Останні новини України:

Новий тариф на електроенергію вже діє: в "Yasno" попередили, коли чекати змін у рахунках.

Компенсація від "Київстар": оператор зробив нову заяву.

Зникнення зв'язку: оператор попередив абонентів про неприємне.