Українка протягом 10 років була клієнткою ПриватБанку, але після закриття рахунків банк не захотів їй повертати гроші.

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області зобов'язав ПриватБанк повернути клієнтці кошти, що зберігалися на закритих рахунках. Йдеться про суму близько 22 тисяч гривень та 170 євро. Банк заблокував рахунки через скарги і відмовився переводити кошти на рахунок в іншому банку, оскільки клієнтка начебто не подала заяву вчасно.

Про це йдеться в рішенні суду в межах провадження № 2/401/57/24.

Українка протягом 10 років була клієнткою ПриватБанку. Коли вона вирішила закрити свої рахунки, банк це зробив, але не повернув кошти. ПриватБанк пояснив свої дії тим, що на рахунок клієнтки надходили скарги, тому його заблокували.

Скарги стосувалися замовлення жінкою товарів, від яких вона потім відмовлялася. "Банк ухвалив рішення про відмову від підтримання ділових відносин і обслуговування шляхом розірвання договору через встановлення неприйнятно високого рівня ризику", – йдеться в рішенні суду.

Жінці надали 30 днів для написання заяви на переказ коштів на рахунки іншого банку. У суді клієнтка заявила, що сама вирішила закрити рахунки, проте банк стверджував, що ухвалив рішення про закриття рахунків через підозрілі операції.

Суд зобов'язав ПриватБанк перерахувати всі кошти, що належать клієнтці, а саме: 10 тисяч гривень, 100 євро, 69,49 євро та 12,7 тисяч гривень.

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