В компанії «Yasno» відкреагували на велику кількість скарг від споживачів, що графіки відключень електроенергії не співпадають із реальним часом, коли вимикають і вимикають світло.

Українці масово скаржаться на проблеми із графіками відключень світла, пише Politeka.net.

«Графіки не відповідають дійсності і це тільки по-перше а по друге - відключати ресторани нічні, кафе і багато іншого. Припиніть знущатися над людьми, погорить техніка, то вже ніхто купити не зможе, люди на грані виживання»,

«Навіщо ставити і казати за графіками? Написали одразу з 0:00 по 0:00! Що це за графік у вас»,

«Навішо ваші графіки якщо ви їх не дотримуєтесь. Мали відключити в 15-00 відключили в 17-00 коли тепер включать невідомо», - скаржаться люди на офіційній сторінці «Yasno» у Facebook.

В «Yasno», реагуючи на скарги, повідомили, що компанія є постачальником світла і не проводить відключення.

«Вимушені відключення електроенергії і лише за необхідності здійснює ваш оператор системи розподілу. А також оператор системи розподілу керується обмеженнями, які отримує від державної енергетичної компанії НЕК "Укренерго"», - повідомили в «Yasno» українцям.

В компанії також підкреслили, що енергетики докладають максимум зусиль та ресурсів аби світло до домівок українців повернулось якнайшвидше.

Нагадаємо, раніше в «Yasno» попередили, що у найближчі шість-вісім тижнів ситуація зі світлом буде складною. Внутрішньої генерації електроенергії не вистачає настільки, що навіть імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему.

Окрім цієї проблеми, є ще й зростання споживання.

«Графіки, як і біла, сіра та чорна зони, так і залишатимуться. Для планування життя слід виходити з того, що в сірих зонах світла не буде», - зазначали в «Yasno».

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