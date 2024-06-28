На позиціях російської ППО на території аеродрому, де раніше було знищено С-400, сьогодні – нова пожежа.

Про це повідомляє військовий ЗСУ Кирило Сазонов.

"На аеродромі в Джанкої щось горіло. Можливо, це ЗРК С-500, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Сьогодні низка українських ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що було знищено найновіший російський ЗРК С-500. Також писали, що знищено РЛС цього комплексу. Офіційних підтверджень на даний момент немає.

Про те, що росіяни розмістили в Криму ЗРК С-500 "Прометей", 15 червня заявив голова ГУР Кирило Буданов", - коментує Сазонов.

Зазначимо, що С-500 "Прометей", також відомий як 55Р6М "Тріумфатор-М", є сучасним російським зенітним ракетним комплексом, розробленим АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"". Цей комплекс є новим поколінням зенітних ракетних систем, призначених для знищення як балістичних, так і аеродинамічних цілей.

С-500 здатний швидко переміщатися територією завдяки своєму розміщенню на колісному шасі та можливості перевезення військово-транспортними літаками.

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