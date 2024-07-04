Для того, щоб зберегти кріп, петрушку та іншу зелень свіжою, ароматною та корисною можно прислухатись до поради досвідченого кулінара і шеф-кухаря.

Спосіб зберігання зелені, про який розповів шеф-кухар і блогер Олександр Огороднік, дуже простий.

Перш за все необхідно купити свіжу зелень.

«Якщо ж вона у вас трішки полежала і підівʼяла то її можна оживити за допомогою холодної води та трішки льоду, занурити зелень на 1-2 год і вона буде як свіжа», - зазначив Олександр на своїй сторінці в Інстаграм.

Як правильно зберігати зелень.

Отже, зелень необхідно промити у холодній воді, просушити, а потім обгорнути в паперовий вологий рушник.

«Зберігати в контейнері або пакеті з дірочками для того, щоб зелень могла дихати. Якщо накриваєте її плівкою, то обовʼязково зробити декілька отворів для легкої циркуляції повітря», - порадив шеф-кухар.

Також Олександр радить обов’язково перевіряти зелень кожного дня і перебирати, викидуючи зів’явшу або підгнившу зелень.

Як правильно зберігати зелень.

У відповідь на цей спосіб підписники на сторінку Олександра поділилися своїми порадами, як зберігати зелень:

«Можна простіше, набрати в стакан води, поставити туди зелень і в холодильник. Мити перед вживанням»,

«Краще немиту зелень в скляну баночку і закрити пластмасовою кришкою. Стоїть в холодильнику до місяця»,

«Маю iнший свій спосіб. Теж дієвий. Зелень в скляну банку і закрити залізною кришкою. В холодильник. Довго свіжа та зелена»,

«Ставимо гвинтову кришку , зверху стакан, вода , зелень, накриваємо зверху перевернутою банкою , закручуємо. Перевертаємо і в холодильник. Швидко і просто».

Як правильно зберігати зелень.

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