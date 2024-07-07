Прохолода, яку принесла нещодавня негода, протримається лише кілька днів. Вже з понеділка, 8 липня, в Україну повернеться спека, причому значно сильніша.

За прогнозами метеорологів, вже 8, 10 та 12 липня температура повітря підніметься вище +40°С.

Найвищі показники, до +41°С, очікуються в південних регіонах країни.

Раніше Politeka також писала про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості регіонів України, за винятком заходу, Житомирської, 3-4 липня і Вінницької та Київської областей.

Окрім того, Politeka писала про те, що частина ухилянтів ризикує залишитися без зарплати та майна. Існує тільки шість категорій осіб, які можуть бути виключені з військового обліку та не приходити до ТЦК. Громадяни, які перебувають за кордоном, повинні були надіслати актуальні дані електронною поштою або через офіційний сайт ТЦК.

Також ви можете прочитати статтю Politeka про те, що у Львові студент 2 курсу категорично відмовився брати повістку. Його засудили, адже той отримав повістку, але відмовився від мобілізації. На суді чоловік свою провину визнав та розкаявся. Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду міста Львова. Схожа ситуація сталася на Івано-Франківщині, коли чоловіка, який отримав "бойову" повістку, проте 9 місяців переховувався від мобілізації.

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