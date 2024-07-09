А зміни, які він принесе, відбуватимуться протягом наступних двох років. Про це розповіла астрологиня і авторка каналу «Scorpio».
Також цього тижня 8-14 липня відбудеться такий напружений аспект, як опозиція між Венерою та Плутоном.
Точний градус цього аспекту припадає на 12 липня, але за 7-10 днів до цієї дати складаються ситуації, пов'язані з цим аспектом.
«В першу чергу цей аспект несе небезпеку для жінок, так як він підвищує ризики застосування насильства по відношенню до них. Тому на цьому тижні намагайтесь уникати знайомств з чоловіками, а для побачень обирайте безпечні місця», - радить астрологиня.
Новий астропрогноз на тиждень 8-14 липня.
За словами експертки з прогнозів, зростає внутрішня напруга, ревнощі та бажання помститися. Збільшиться кількість розлучень.
«Також у когось на цьому тижні може відкритись якась неприємна правда про чоловіка, у нього можуть бути борги чи коханка», - попереджає астролог.
У чоловіків - надлишок агресивної енергії. Тож, з словами астролога, можливі провокації з їх боку на сварки, тиск та невдоволення.
«Цей аспект може програтися як розлука з чоловіком, наприклад, він кудись їде по роботі. Або, навпаки, якщо ви довго не бачились зі своїм чоловіком, то ви можете зустрітись з ним», - розповіла астролог.
Крім того, цього тижня, з 8 по 14 липня можливі потрясіння не лише у стосунках, але й у фінансовій сфері.
«Можуть нагадати про себе якісь фінансові зобов'язання. Це сприятливий період для того, щоб віддавати борги та щоб виконувати вимоги», - порадила астролог.
Новий астропрогноз на тиждень 8-14 липня.
Також, згідно з астрологічним прогнозом, вибір, зокрема покупки, можуть бути невдалими. Крім того, цей зроблений вибір здатен нашкодити здоров’ю та зовнішності.
«Можуть загостритись проблеми, пов'язані з шкірою, гінекологією, нирками, горлом. Хтось може дізнатись про страшні діагнози. Потрібно якомога далі триматися від гарячого, гострого, зброї. Зростають ризики пошкодити майно», - розповіла астролог.
Підвищуються ризики аварій, травм, обстрілів.
Представникам усіх знаків Зодіаку астролог радить більше відпочивати на цьому тижні, не ускладнювати собі життя, не сваритись.
Також ні в якому разі не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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