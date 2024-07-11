До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 11 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 11 липня.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 11 липня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Зірка

Вірте у свої надії та мрії.

Всесвіт слухає, і бувають моменти, коли відсутність слуху означає, що є речі, які вимагають опрацювання, які виходять за межі того, що бачать ваші очі.

У глибині душі ви знаєте, що ваші бажання чисті та чесні.

Тож наберись терпіння. Твої молитви будуть почуті одного разу. Просто дай час.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Король Пентаклей

Ти зараз просто магніт для грошей. Робота, навички – у тебе все є.

Отже, старанно робіть і дивіться, як гроші течуть до вас рікою. Вам подобається, коли ваш банківський рахунок гаразд і здоровий, і ви готові старанно працювати заради цього.

Це час працювати якнайбільше, щоб накопичувати, накопичувати, накопичувати. Все, що ти робиш, перетворюється на золото, Телець.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Смерть

Кінець - це лише початок, Близнюки. Будьте спостерігачем. Але вам не потрібно квапити їх, поки вони не сталися.

Постарайтеся не обривати людей передчасно, тому що ви думаєте, що вони все одно підуть. Дозвольте життя робити свої вигини та повороти, як вона тече.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Закохані

У твоєму житті дві любові, і, що ж, Раку, тобі було весело зустрічатися з ними і пізнавати їх ближче та їх унікальні особливості.

Але тепер настав час вирішити, що ви любите більше. Ви слідуєте своєму серцю? Чи вам слід прислухатися до своєї голови?

Це складний час для прийняття емоційних рішень, але ви розумні та стійкі, і коли ви оберете те, що, як ви знаєте, найкраще для вас, почнеться наступний розділ вашого любовного життя.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Єдина людина, яка може контролювати тебе, це ти сама, Лео. Ти можеш звинувачувати людей тільки до певного моменту, а потім, зрештою, тобі доведеться подивитися на себе в дзеркало, щоб зрозуміти, що це ти сам спричинив свої проблеми.

Це болісне усвідомлення, але воно спрямовує вас на шлях одужання. Чим раніше ви приймете на себе відповідальність, тим краще для вас буде.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Башта, перевернута

Це була хибна тривога, Діво. Тож не продовжуй довбати проблему. Немає жодної проблеми.

Ви не дозволяєте минулому, яке, здавалося б, було несуттєвим, взяти гору над частиною тижня, що залишилася. Так, вам довелося змарнувати час.

Але чим більше ви про це кажете, тим більше часу ви втрачаєте. Отже, заткніться і залиште цю тему. Пора вам рухатися далі.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов, перевернута

Ніхто не любить змін, не лише ви.

Вам це не подобається тільки тому, що це збиває вас зі шляху, і вам доводиться працювати вдвічі старанніше, щоб знову його знайти. У вас є звичка дозволяти чужій енергії компенсувати вашу власну.

Час це припинити, Терези. Життя це зміни, але ви можете контролювати свої реакції.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Паж Пентаклей

Будь допитливим, Скорпіоне. Чим більше ти підходиш до життя з цікавістю, тим більше ти можеш навчитися.

Не дозволяйте собі стати одним із тих всезнайок, які ніколи не впізнають нічого нового.

Вам потрібно залишатися відкритими, і саме так ви переможете цього тижня.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута

На цей раз все може бути по-іншому, Стрілець. Ти не хочеш, щоб твоє серце знову боліло, тож стримуєш свої почуття.

Несправедливо по відношенню до тебе відмовлятися від любові, коли вона стукає у твої двері. А що, якщо цього разу все буде інакше?

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута

У вас, Козеріг, все ще є щось миле і безневинне, але ви можете цього не помічати, бо надто зайняті виживанням та втіленням життя в реальність.

Що б сталося, якби ви виділили кілька хвилин протягом дня і дозволили собі погратися або розважитися — не так, начебто ви прикуті до мобільного телефону і дивіться програму, а покаталися б на велосипеді, пішли б на прогулянку або в парк і похиталися на гойдалки?

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Сімка Меч, перевернута

Прикиньтеся, поки це не зазвучить чудово, і раптом ви стурбуєтеся, що насправді ви не та людина, за яку себе видаєте.

Це твій страх, Водолію. Зрештою всі ці нові навички, які ти використовуєш, стануть твоєю другою натурою, і ти досягнеш рівня експерта.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Імператриця

Щось близьке та дороге вашому серцю ось-ось народиться. Вам потрібно захистити свої думки від негативу інших людей.

Краще не ділитися своїми думками, поки ви по-справжньому не розберетеся в них у собі.

Як тільки ви станете сильнішими і готові протистояти скептикам, настане час поділитися своїми планами зі світом.

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