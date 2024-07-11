Гороскоп на 11 липня для всіх знаків Зодіаку, вирішення наших реальних проблем у цей день може бути складним.

Овен

21 березня – 19 квітня

Ви можете відчувати, що ваша спільнота відштовхує вас або пригнічує вас, але ця провокація лише дає вам нову ясність щодо того, чому ви цінуєте те, що ви цінуєте. Ви можете відчувати себе особливо емоційно по відношенню до свого походження або своєї сім'ї, тому може виникнути спокуса накинутися, якщо ви відчуваєте, що хтось це не поважає. З іншого боку, захищати честь вашої родини на публіці може бути простіше, ніж прямо говорити з ними про те, наскільки глибокими є ваші почуття. Розширте свою зону комфорту сьогодні та зробіть те, що вас лякає.

Телець

20 квітня-20 травня

Сьогодні авторитетна фігура може зайти занадто далеко, переконуючи вас нарешті відповісти їй. У вас є емоційна сила, щоб викласти свою позицію, і це може змусити людей, що вас оточують, стати на ваш бік — принаймні, в даний момент. Однак якщо ці союзники зручно зникнуть, коли вам доведеться мати справу з наслідками, ви можете відчути себе ще одиноким, ніж раніше. Такий інцидент може принаймні показати вам дірки, які необхідно заповнити у вашій системі підтримки.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Фінансові питання зараз можуть займати вас більше, ніж зазвичай. Це може змусити вас бути дуже точним у спілкуванні з іншими, оскільки ви можете бачити, як незрозуміла мова може буквально коштувати вам щось. Якщо ви говорите невизначено, бо боїтеся, що хтось вас засудить або погрожує покарати, ви можете спочатку відчути образу. Однак, коли ви подумаєте, як прийняття конкретних деталей може насправді допомогти вам досягти ваших цілей, ви можете досягти дивовижного прогресу.

Рак

21 червня-22 липня

Гроші можуть здатися вам стиснутими, і цей тиск може мотивувати вас звернутися до своєї соціальної мережі в пошуках нових можливостей заробітку. З комунікатором Меркурієм, що входить у ваш знак сьогодні, ви отримаєте підвищення своєї здатності пояснювати себе іншим, що робить це добрим часом для оновлення вашої присутності у соціальних мережах. Люди, які вже трохи знайомі з вами, можуть отримати більш чітке уявлення про те, як ваші навички перетинаються з їхніми потребами і зв'язки можуть зростати звідти.

Лев

23 липня – 22 серпня

Залишити свій слід у світі може бути простіше, ніж отримати визнання у близьких відносинах сьогодні, і це може бути не перший раз у вашому житті, коли ви відчуваєте такий досвід. Меркурій тепер може допомогти вам краще, ніж зазвичай, висловити свої приховані мотиви, тому подумайте про своє ставлення до досягнення і те, що ви сподіваєтеся отримати від цього. Незалежно від того, чи опинитеся ви в центрі уваги чи ні, ви матимете більший позитивний вплив, якщо виходите зі здорового місця.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Вирішальним фактором може стати ваш власний рівень енергії, і він може звати вас на відпочинок! І обов'язки, і пригоди залишаться завтра, якщо ви зараз відступите. Тим часом, вашим друзям може бути що сказати, тому ви можете зв'язатися з кимось, від кого ви давно не чули, якщо вам неодмінно потрібно щось викреслити зі свого списку справ.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Ваша соціальна мережа може надати вам нову професійну можливість — незалежно від того, шукали ви її чи ні. Оскільки, на жаль, не всі дружні стосунки можуть пережити стрибок до спільної роботи, використовуйте своє гостре око на міжособистісну динаміку, щоб оцінити, як зміна кордонів змінить відносини, перш ніж ви приймете пропозицію. Робоче місце може вимагати від вас більш серйозної сторони, ніж звик бачити ваш друг, що може бути для нього різким. Однак ця можливість може виявитися саме тим перетворюючим досвідом, який вам потрібний.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Внутрішні потреби можуть відчуватися як тяжкий тягар, що тягне вниз ваші амбіції. З інтелектуальним Меркурієм, який зараз посилює вашу здатність до філософії, ви, ймовірно, здатні перетворити це на досить всеосяжне оповідання про те, як весь світ проти вас. Однак, можливо, що ваша поточна проблема в кінцевому підсумку є ознакою того, що ви не можете зробити все самостійно. Звернення до іншої людини за допомогою може дозволити цю боротьбу, дозволяючи вам написати щасливий кінець своєї історії.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Турбота про свої обов'язки може вивести вас сьогодні на вулицю більше, ніж зазвичай, що, ймовірно, є бажаною пригодою. У той же час ви можете бути зосереджені на складних фінансових питаннях, таких як податки, планування виходу на пенсію та страхування, тому ви можете перевірити, чи потрібно проконсультуватися з фахівцем з будь-якого з них. Якщо ви вважаєте ці питання лякаючими, зрозумійте, що вони є можливостями для навчання. Упорядкування зараз може дати вам свободу насолоджуватися великим дослідженням пізніше.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Фіскальні обмеження може бути легше дотримуватися, якщо у вас є уявлення про ваші конкретні фінансові цілі. Прямо зараз ви можете бути на межі того, щоб з'ясувати, як використовувати свої кошти таким чином, щоб дійсно живити ваші потреби у задоволенні та особистісному зростанні, а не красти їх. Подумайте про те, щоб обговорити це з кимось, кому ви довіряєте, щоб отримати керівництво. Така турбота про себе може допомогти вам досягти своєї мети і зробити ваші зобов'язання стійкими.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Виходом із конфлікту відносин у вашому домі може стати перерозподіл обов'язків таким чином, щоб вони були розподілені справедливіше. Коли ви нарешті побачите правильну конфігурацію, ви можете здивуватися, як це не спало вам на думку раніше. Якими б практичними ви не були зазвичай, ваш спосіб мислення про цю світську сферу може бути зараз напрочуд емоційним; ваше ставлення до справедливості може враховувати минулі образи, які все ще мучать вас сьогодні. Зосередьтеся на поточному питанні, і ви справді зможете змусити все працювати.

Риби

19 лютого-20 березня

Сьогодні турбота про свої обов'язки може бути такою, що розчаровує — якщо можете, то цілком нормально піддатися спокусі поговорити, а не працювати. Меркурій спонукає вас думати про те, як виразити себе і розважитись, і у людей навколо вас теж можуть бути гарні ідеї! Дотепність і креативність мають легковажну репутацію, але зрештою вони можуть допомогти вам вирішувати серйозніші проблеми по-своєму. Хороший сміх може навіть мотивувати вас повернутись до роботи.

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