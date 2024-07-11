У четвер, 11 липня, Венера переходить у знак Лев, де перебуватиме аж до наступного місяця, до 5 серпня, і ця астрологічна подія матиме вплив на усіх знаків Зодіаку, але більше за всіх його відчують представники двох Знаків.

Сьогодні, 11 липня, увечері Венера переходить у знак Лев.

«Найбільш відчутним цей транзит буде для Левів та Водоліїв. Чоловікам захочеться більше радувати своїх дам, але робити це демонстративно і на публіку. Жінка, отримавши подарунок, розповість про нього усьому інстаграму», - розповіла про вплив цієї астрономічної події астрологиня і авторка каналу «Scorpio».

За словами експертки, важливо у цей період бути уважними до своїх партнерів. На тих, в кого є таємний роман чекають неприємності, адже їх секрет можуть розкрити.

«Драми, емоційні розмови, скандали у парах, які знаходяться в розбалансованих енергіях. Тут можете перевірити рівень довіри та щирості у парі. Для пар з гармонійними відносинами або для тих, хто у пошуку - отримання задоволення, пристрасті та крутих шалених емоцій у стосунках. Але обережно з новими любовними романами», - попереджає астролог.

Також Венера відповілає за фінанси, нагадує астролог. Тому можлив імпулсивні покупки речей, які виявляться непотрібними. Експертка з прогнозів радить у цей період планувати свої доходи, писати списки речей, які дійсно потрібно купити, і не робити емоційних покупок.

Однак це і час для вдалих інвестицій. Для того, щоб розрахуватись із боргами, кредитами.

Також у цей час можна побалувати себе квитками на якісь яскраві події і концерти, зустрічати новий день з позитивом.

«Гармонійний період для того, аби радіти життю не лише у коханні, а й у роботі - сміливо просіть прибавку до зарплати, а якщо подивитесь на керівника очима Хатіко, то можете стати навіть його замом.

Виставляйте себе на показ, рекламуйте себе, звучіть яскраво, красиво, позитивно. Самопрезентація під час транзиту Венери по Леву - маст хев. Особливо чудово продаються речі, зроблені своїми руками, тож для людей творчих - це зоряний час», - розповіла авторка Telegram-каналу «Scorpio».

За словами астролога, необхідно любити, радіти, мріти, говорити про кохання - усе це примножиться і додасть нової енергії та сил під час цього транзиту.

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