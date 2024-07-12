Наступні кілька днів в Україні очікується пік спеки. За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, найвищі температури будуть з 12 по 15 липня, коли стовпчики термометрів піднімуться до +40 °C.

Про це синоптик повідомила у своєму дописі у Facebook.

За словами Наталки Діденко, 11 липня по всій Україні прогнозується суха погода, а спека продовжуватиметься. Температура коливатиметься від +33 до +39 °C, а в центрі країни досягне навіть +40 °C. Максимальні температури становитимуть від +33 до +39 градусів, а на півдні, сході та у більшості центральних областей - понад +40 °C.

Незважаючи на прогнозовані локальні дощі та грози ввечері 11 липня, які можуть пройти від Сумщини через Черкащину, Київщину до Вінниччини, значного полегшення вони не принесуть.

Наталка Діденко попереджає, що пік спеки триватиме з 12 по 15 липня.

Поради лікарів щодо захисту від спеки

Міністерство охорони здоров'я попереджає, що тривале перебування під прямими сонячними променями або в теплих приміщеннях може спричинити небезпечний стан — тепловий удар.

Тому в найспекотніші години (з 10 до 16 години) рекомендується перебувати в тіні або у прохолодних приміщеннях. Через проблеми з електрикою можна на ніч відкривати вікна, а вдень закривати їх світловідбивною плівкою. Лікарі радять частіше приймати прохолодний душ або обтиратися прохолодною водою, пити багато рідини без цукру та кофеїну.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень. У жодному разі не залишайте дітей і тварин у закритих автомобілях, навіть якщо кондиціонер увімкнений!

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