Перед судом з'явиться колишній керівник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов, який під час війни обманом відвідував Іспанію та Сейшельські Острови. Про це інформують в Державному бюро розслідувань.

Після завершення досудового розслідування працівники Державного бюро розслідувань направили обвинувальний акт до суду. Встановлено, що колишній посадовець виїжджав за кордон у 2022-2023 роках, претендуючи на статус постраждалого від російської агресії. У дійсності він відпочивав на розкішних курортах Сейшельських Островів та в Іспанії.

Під час розслідування також було виявлено використання експосадовцем підробленого документа для ухилення від військової служби.

ДБР

Фігуранту пред'явлено обвинувачення за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа), ч. 5 ст. 407 (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану), ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану).

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За ці злочини йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що проти колишнього керівника Одеського обласного ТЦК порушено також кримінальне провадження за декількома статтями КК України. У 2023 році ДБР затримало колишнього воєнкома і суд помістив його під варту.