В Україні стартували виплати ваучерів у розмірі 4,25 тисяч гривень для українських громадян у чотирьох регіонах за підтримки громадської організації "Широкий степ". Про це повідомляють на порталі kurkul.
Проєкт фінансується відокремленим підрозділом Хелп-Хільфе Цур Зельбстхільфе Е.Ф. та спрямований на підтримку бджільництва та пасічництва в Україні.
Допомога надається бджолярам, які господарюють у таких областях України:
- Харківська область;
- Запорізька область;
- Херсонська область;
- Миколаївська область.
Цей проєкт передбачає отримання допомоги 600 особам, які мають свої пасіки. Гроші можна буде використовувати на придбання матеріалів. Для отримання ваучера потрібно мати або зареєструвати електронну пошту, використати його до 30 листопада поточного року та прийняти моніторинговий візит представників Help.
Заявки приймаються до 21 липня 2024 року, або до набору необхідної кількості заявок для відбору учасників. Пріоритет в отриманні допомоги буде надаватися особам з особливими соціальними потребами, таким як одноосібні батьки, прийомні сім'ї, багатодітні родини, особи з інвалідністю, а також внутрішньо переміщеним особам.
Щоб взяти участь, усім охочим необхідно заповнити анкету за цим посиланням.
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