Українським жінкам розповіли, в якому випадку їх можуть позбавити права керувати автомобілем.

Жінкам, які перебувають на військовому обліку, слід оновити свої дані до 16 липня. Особливо це стосується медиків та фармацевтів.

Цю інформацію надав юрист громадського об’єднання "Центр економічно-правового розвитку" Андрій Корбецький.

За словами Корбецького, жінкам-медикам та фармацевтам необхідно оновити дані у ТЦК СП до 17 липня 2024 року.

"Нова вимога: тепер жінки, що перебувають на військовому обліку (медики та фармацевти), повинні оновлювати свої облікові дані в ТЦК. Невиконання цього обов’язку може призвести до штрафів і тимчасових обмежень, наприклад, у правах керування автотранспортом", — зазначив юрист.

Він також додав, що жінкам не потрібно особисто відвідувати ТЦК, оскільки це можна зробити через Центр надання адміністративних послуг або за допомогою застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, що недавно уряд заборонив жінкам з медичною та фармацевтичною освітою приймати роботу без взяття на військовий облік. Проте наразі мобілізація жінок залишається добровільною.

"Згідно з пунктом 12 статті 1 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу", жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу або залучити до робіт із забезпечення оборони держави лише за добровільною угодою", — пояснив юрист.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія