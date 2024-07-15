Жінкам, які перебувають на військовому обліку, слід оновити свої дані до 16 липня. Особливо це стосується медиків та фармацевтів.
Цю інформацію надав юрист громадського об’єднання "Центр економічно-правового розвитку" Андрій Корбецький.
За словами Корбецького, жінкам-медикам та фармацевтам необхідно оновити дані у ТЦК СП до 17 липня 2024 року.
"Нова вимога: тепер жінки, що перебувають на військовому обліку (медики та фармацевти), повинні оновлювати свої облікові дані в ТЦК. Невиконання цього обов’язку може призвести до штрафів і тимчасових обмежень, наприклад, у правах керування автотранспортом", — зазначив юрист.
Він також додав, що жінкам не потрібно особисто відвідувати ТЦК, оскільки це можна зробити через Центр надання адміністративних послуг або за допомогою застосунку "Резерв+".
Нагадаємо, що недавно уряд заборонив жінкам з медичною та фармацевтичною освітою приймати роботу без взяття на військовий облік. Проте наразі мобілізація жінок залишається добровільною.
"Згідно з пунктом 12 статті 1 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу", жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу або залучити до робіт із забезпечення оборони держави лише за добровільною угодою", — пояснив юрист.
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