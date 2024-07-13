Українцям розповіли, в якому місті підвищилися ціни на проїзд у громадському транспорті.

Через зростання цін на електроенергію та паливо у багатьох містах України підвищили вартість проїзду у громадському транспорті. У деяких населених пунктах вартість проїзду збільшилася на 50%.

Які ж міста підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті?

У Тернополі з 1 серпня проїзд подорожчає на 50%. За рішенням міськради, вартість проїзду з картою тернополянина підвищиться до 12 гривень (зараз – 8 гривень) та 15 гривень при оплаті банківською карткою (зараз – 10 гривень). Для школярів, студентів та деяких категорій пенсіонерів проїзд у маршрутках коштуватиме 6 гривень замість 4 гривень.

У Вінниці з 1 липня вартість проїзду підвищили. Тепер проїзд у автобусі коштує 12 гривень, у маршрутках – 15-18 гривень. В Івано-Франківську тариф підняли з 10 до 15 гривень, але можна заощадити при оплаті банківською карткою (12 гривень), карткою мешканця міста (10 гривень) або студентською карткою (8 гривень).

У Львові планують підвищити вартість проїзду до 25 гривень із вересня. Поки що при покупці квитка у водія треба заплатити 20 гривень, а при оплаті через QR-код – 15 гривень.

В Ужгороді вартість проїзду підвищили на три гривні – тепер вона становить 15 гривень замість 12.

У Чернівцях з березня вартість проїзду у тролейбусах змінили з 10 до 12 гривень.

У Запоріжжі проїзд у міському електротранспорті та автобусах коштує 10 гривень. До цього з 25 лютого 2022 року проїзд у тролейбусах та трамваях був безкоштовним.

У Сумах з 22 червня вартість проїзду автобусами зросла з 10 до 15 гривень.

Вартість проїзду у міському транспорті Києва залишається незмінною. Поїздка в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені та на фунікулері коштує 8 гривень, у міській електричці – 15 гривень, а у маршрутці – 12-15 гривень.

У Дніпрі діють аналогічні тарифи. Поїздка у метро, автобусі та тролейбусі коштує 8 гривень, а у маршрутці – 15 гривень.

В Одесі проїзд у тролейбусі та трамваї коштує 8 гривень, а при безготівковому розрахунку – 7 гривень. Вартість проїзду у маршрутці становить 15 гривень.

Джерело: РБК-Україна

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія