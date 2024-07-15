За сприяння СБУ та Держприкордонслужби, було встановлено, що правоохоронець з Одеської області організував нелегальний бізнес з переправлення військовозобов'язаних через кордон. Про це інформують у ДБР.

У березні 2023 року він запропонував своєму знайомому долучитися до цього "бізнесу". Той, у свою чергу, шукав клієнтів у Сумській та Харківській областях, домовлявся про оплату та привозив їх до Одещини. Далі чоловіків доставляли до кордону з Молдовою, де правоохоронець інструктував їх, як обійти пункти пропуску.

За свої послуги вони брали 2,5 тисячі доларів США, а деяким навіть робили знижку до 1,5 тисячі доларів США.

ДБР

Правоохоронцями було задокументовано три випадки переправлення військовозобов'язаних через кордон. Усі спроби закінчилися затриманням ухилянтів прикордонниками.

кордон України

Наразі правоохоронцю оголошено підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Спільником займаються правоохоронці Сумщини. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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