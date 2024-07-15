На Одещині працівники ДБР викрили правоохоронця, який заробляв на переправленні ухилянтів до Молдови.

За сприяння СБУ та Держприкордонслужби, було встановлено, що правоохоронець з Одеської області організував нелегальний бізнес з переправлення військовозобов'язаних через кордон. Про це інформують у ДБР.

У березні 2023 року він запропонував своєму знайомому долучитися до цього "бізнесу". Той, у свою чергу, шукав клієнтів у Сумській та Харківській областях, домовлявся про оплату та привозив їх до Одещини. Далі чоловіків доставляли до кордону з Молдовою, де правоохоронець інструктував їх, як обійти пункти пропуску.

За свої послуги вони брали 2,5 тисячі доларів США, а деяким навіть робили знижку до 1,5 тисячі доларів США.

Правоохоронцями було задокументовано три випадки переправлення військовозобов'язаних через кордон. Усі спроби закінчилися затриманням ухилянтів прикордонниками.

Наразі правоохоронцю оголошено підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Спільником займаються правоохоронці Сумщини. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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