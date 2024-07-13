У мережі поширюється відео, на якому співробітники ТЦК та поліції проводять рейди у громадському транспорті Одеси. Цього разу, у трамваї жінки стали на захист одесита, якого оточили військові.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на користувачів соцмереж.

Інцидент у трамваї

Співробітники ТЦК та СП разом з поліцейськими зайшли до вагону трамваю, щоб перевірити документи військовозобов'язаних пасажирів. В той момент у трамваї перебували одесити призовного віку, яких військові попросили надати відповідні довідки.

"Мажорів ловіть, чого ви простаків хапаєте?" — обурилася одна з пасажирок.

Авторка відео також зафіксувала, як військовослужбовці разом із правоохоронцями зупиняють автівки для перевірки документів. Пасажири висловили своє невдоволення такими діями.

"Документи перевіряють, кожну автівку зупиняють. Чоловікам не можна сюди...", — зазначила інша жінка.

Раніше Politeka також писала про ситуацію, коли чоловік категорично відмовився від мобілізації, бо його "бусом привезли до ТЦК". Сталося це на Хмельниччині. За відомостями суду, чоловік отримав повістку у травні 2023 року, але не з’явився до територіального військового комісаріату (ТЦК) і ухилявся від мобілізації. Суд покарав цього чоловіка.

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