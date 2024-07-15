На Вінниччині чоловіка не прийняли до п’яти військових частин, оскільки він з'являвся до них п'яним та скаржився на проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляється у вироку Чечельницького районного суду Вінницької області. За даними суду, чоловіка 31 березня 2023 року визнали придатним до мобілізації. У січні 2024 року він мав прибути до ТЦК, проте ухилився від мобілізації.

На судовому засіданні чоловік підтвердив, що йому дійсно намагались вручити повістку, коли він перебував у нетверезому стані.

"Він відмовився отримувати повістку та не з’явився до ТЦК, аргументуючи це тим, що вже отримував бойові повістки близько п’яти разів і відвідував різні військові частини, проте його не брали на службу через хвору руку", - йдеться у поясненні суду.

Чоловік додав, що витрачав гроші матері на поїздки, оскільки у нього своїх грошей не було. Йому казали пройти медичну комісію ще раз, але зараз він не має можливості це зробити через відсутність коштів на поїздку до Вінниці, як у нього, так і у матері. Говорив, що він не ухиляється від мобілізації, але також не має можливості безкоштовно їздити.

Працівники ТЦК підтвердили, що військові частини відмовлялися приймати чоловіка на службу через алкогольний стан та скарги на здоров'я. Йому пропонували повторно пройти медичну комісію, але він відмовився.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив йому 2 роки іспитового терміну.

Джерело: ТСН

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