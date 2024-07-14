У Миколаєві в 2024 році через несплату комунальних послуг людям блокують банківські рахунки за рішенням Державної виконавчої служби. Фахівці комунальних підприємств міста пояснили, скільки грошей заборгували жителі та за які послуги.

Начальниця абонентського відділу "Миколаївводоканалу" Наталія Боровик повідомила, що станом на 11 липня борг жителів перед підприємством становить 240 мільйонів гривень. За її словами, виконавчі листи видаються споживачам, які не виходять на зв’язок та мають борг понад тисячу гривень.

"Абоненти сплачують, але повільно, і значна частина боргів накопичилась ще до війни. Ми пропонуємо укладати договори реструктуризації для тих, хто не може одночасно погасити всю заборгованість. Якщо є можливість, будь ласка, сплачуйте", — сказала Наталія Боровик. Начальник юридичного відділу "Миколаївводоканалу" Віталій Потапов пояснив, що блокування карток відбувається за рішенням Державної виконавчої служби після подання виконавчих листів.

"Наразі відкрито трохи більше трьох тисяч виконавчих проваджень на суму близько 25 мільйонів гривень", — зазначив Віталій Потапов. "Ще близько двох тисяч заяв щодо стягнення заборгованості на суму близько 20-22 мільйонів гривень перебувають у судовому розгляді".

Згідно з Романом Кудрявцевим, начальником відділу по роботі із заборгованістю "Миколаївоблтеплоенерго", борг перед підприємством перевищує 259 мільйонів гривень. Борг за опалювальний сезон 2023-2024 років складає приблизно 109 мільйонів гривень. У 2023 році підприємство заблокувало 1500 банківських рахунків.

"У 2024 році вже відкрито 943 виконавчих провадження, за якими винесено постанови про арешт рухомого і нерухомого майна, всіх рахунків та карток", — додав Роман Кудрявцев.

Місцева жителька Тетяна вважає, що всі повинні сплачувати за комунальні послуги, навіть ті, хто виїхав за кордон.

"Якщо я це роблю, чому інші не можуть? Нам постійно виплачують пенсію. Якщо отримуєте гроші на картку, витрачайте їх пропорційно. Реструктуризація боргів була і зараз можлива. Ви ж не в пустелі живете", — сказала Тетяна. Житель Миколаєва Віктор скаржиться на низьку пенсію, через що не має можливості сплачувати за комунальні послуги.

"Я працював 50 років, отримую три тисячі гривень. Як сплачувати? Плачу по три-чотири тисячі, розумієте, якщо людина отримує три тисячі, то вона тільки за комуналку платить і все", — розповів Віктор.

Стаття 257 Цивільного кодексу України дозволяє комунальним підприємствам подати позов після трьох років несплати за послуги.

Юрист Дмитро Слободянюк пояснив, що арешт на банківські рахунки може накладатися двома способами: за судовим наказом або виконавчим листом на підставі рішення суду.

"Система автоматизована. Виконавець відкриває провадження, бачить всі рахунки боржника і може надіслати електронне повідомлення до банку, який блокує відповідні рахунки", — зазначив юрист. "Це ефективний інструмент, адже блокування карткових рахунків змушує боржника врегулювати ситуацію".

У 2024 році кількість випадків несплати комунальних послуг зросла через виїзд людей з міста та нарахування грошей за середніми показниками. Якщо не погоджуєтесь із судовим наказом, можна подати заяву до суду та оскаржити рішення, додав Дмитро Слободянюк.

Джерело: Суспільне Миколаїв

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