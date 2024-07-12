В Одеській області відбувся конфлікт між жінкою і чоловіком на інвалідному візку та представниками ТЦК.

У Білгород-Дністровському до ТЦК та СП прийшли жінка і чоловік на інвалідному візку, щоб вимагати звільнення одного з призовників. Однак замість вирішення питання військові збили обох з ніг.

Про це повідомляють користувачі соцмереж, передає видання Новини Live.

"Вам же дзвонили з поліції, чому ви його не випускаєте? У нього завтра суд, він хворий," — звернувся чоловік у візку.

У цей час з території закладу вийшли люди, а ворота одразу закрилися. Жінка намагалася увійти, щоб поговорити з начальником ТЦК, але військові її не пустили та почали виштовхувати силою.

"Не штовхайте мене! Дайте мені поговорити з начальником!" — кричала вона.

Один з працівників ТЦК та СП почав закривати ворота. Коли жінка знову спробувала увійти, він штовхнув її сильніше, через що вона впала і повалила свого чоловіка в інвалідному візку.

"Подивіться, що робиться! Жінку викинули, мене з візка — викинули! Зовсім вже з глузду з'їхали, жах..." — прокоментував чоловік.

військових Пізніше біля цього ж ТЦК та СП один з військових розлютився, почав кричати та намагався вдарити своїх колег. П'ятеро людей скрутили його та відвели за металевий паркан. Причина такої поведінки невідома.

"Так тут всі контужені, жіночко, ви розумієте? Усі тут контужені, та їх не списують. Я з інвалідністю, я знаю, про що кажу. Ви ж адекватна людина: йдіть до лікарів, які кажуть, що він здоровий. Знаєте, що таке ВЛК? Вони після ВЛК приходять і кажуть, що визнані здоровими," — відповів на обурення місцевої мешканки інший співробітник ТЦК та СП.

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