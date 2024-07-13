У ПФУ розповіли, хто може подати заяву на призначення пільг замість ветерана.

Пенсійний фонд України (ПФУ) спростив процедуру призначення пільг для ветеранів війни, дозволивши членам їхніх родин подавати заяви від їхнього імені. Ця нова ініціатива, яка є частиною експериментального проєкту з оптимізації соціальних послуг, спрямована на полегшення доступу до пільг для найбільш нужденних.

Хто може подати заяву замість ветерана

Згідно з інформацією від пресслужби ПФУ, заяву на призначення пільг замість ветерана війни можуть подавати такі члени його родини:

чоловік або дружина ветерана,

непрацездатні батьки ветерана,

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи,

особи, які проживають разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядають за нею, за умови, що особа з інвалідністю не перебуває у шлюбі.

Спрощена процедура

В рамках експериментального проєкту запроваджено спрощену процедуру подання заяви на призначення пільг. Тепер замість двох окремих заяв – на взяття на облік та на надання пільг – подається одна спрощена заява. Це значно скорочує час та зусилля, необхідні для оформлення пільг, роблячи процес більш зручним для заявників.

ПФУ пропонує декілька способів подання заяви, щоб максимально спростити доступ до послуг:

через сервісні центри Фонду, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, а також через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП),

надіслати поштою,

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через платформу "Дія".

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