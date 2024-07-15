Українським переселенцям розповіли, чому їм затримують виплати та як це може бути вирішено.

Соціальні виплати в Україні можуть затримуватися через пріоритетність фінансування військових видатків. Незважаючи на це, кошти на виплати передбачені бюджетом і обов'язково будуть виплачені. Виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) відбуваються у два етапи: після 15-го і після 28-го числа кожного місяця.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю виданню Mind пояснила, що Казначейство в першу чергу фінансує військові потреби, що є пріоритетом під час війни.

Це означає, що соціальні виплати можуть затримуватися, оскільки вони знаходяться на другому місці за пріоритетністю. "Можуть бути затримки, адже першочергово Казначейство покриває військові видатки. Але після них на другому рівні стоять соціальні," – зазначила Жолнович.

Хоча можливі затримки, міністр запевнила, що соціальні видатки обов'язково будуть покриті, адже ці кошти закладені в бюджеті. Однак, несистемність надходження коштів може спричинити деякі затримки. "До сьогодні ми майже уникали цього – лише інколи траплялися поодинокі випадки, коли планові платежі затримувалися на декілька днів," – додала вона.

Процес нарахування допомоги для ВПО

Допомога на проживання для ВПО здійснюється у два етапи:

Перший виплатний період – після 15-го числа. Другий виплатний період – після 28-го числа.

Таким чином, всі, хто не отримав допомогу в першій половині місяця, повинні отримати її до кінця місяця. Це дозволяє уряду ефективніше розподіляти кошти та уникати масових затримок.

Що робити у разі затримки виплат

Якщо гроші вже мали надійти на картку, але їх досі немає, можна звернутися до відповідних служб:

Мінреінтеграції (номер гарячої лінії 15-48)

Офіс уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39)

Свій ЦНАП та управління соцзахисту

У червні Мінреінтеграції повідомило, що збільшилася кількість звернень від ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня. Після цього Мінсоцполітики запевнило, що всі, хто не отримав гроші у першому виплатному періоді, отримають їх до кінця місяця.

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